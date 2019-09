Nuovo San Siro, il Corriere: "Lo stadio escluso? Un bosco orizzontale"

L’edizione milanese del Corriere della Sera dedica spazio in prima pagina al nuovo San Siro. In questo caso, però, il noto quotidiano si sofferma su uno dei progetti esclusi dalla corsa, quello di Stefano Boeri, Fabio Novembre e Marco Balich insieme ad Arup. Colpisce - si legge - la quantità di verde presente sia nello stadio sia all’esterno. L’impianto è circondato da una cortina di verde. Sembra la trasposizione del Bosco verticale in un Bosco orizzontale. Sul tetto una pista d’atletica.