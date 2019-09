Nuovo San Siro, La Gazzetta dello Sport: "Due progetti per ridisegnare la storia"

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla questione relativa alla realizzazione del nuovo San Siro. Due gli studi (e quindi i progetti) in gara: il colosso statunitense Populous e l’accoppiata italoamericana Manica-Progetto Cmr. Il sindaco Beppe Sala - che entro il 10 ottobre dovrà pronunciarsi sulla domanda di dichiarazione di pubblico interesse presentata da Milan e Inter - ha invitato le società a condividere i progetti con i cittadini. Assist raccolto al volo dai due club, che stanno pianificando la presentazione per il 24 settembre. Ma cosa mettono sul piatto i due progettisti? Wembley resta uno dei "trofei" più luccicanti nella bacheca di Populous, che ha messo la sua firma anche sull’Emirates di Londra, il Da Luz di Lisbona e il Soccer City di Johannesburg. Ma il vero gioiello resta il nuovo stadio del Tottenham. Cmr e Manica, invece, hanno ideato insieme i concept per la futura Cagliari Arena e per il nuovo stadio di Padova. Secondo gli esperti Populous è in netto vantaggio, ma la partita è ancora aperta.