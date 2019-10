Nuovo stadio, Corriere di Milano: "Ok dell’Aula. Sala: il Meazza va rigenerato"

L’edizione di Milano del Corriere della Sera dedica ampio spazio in prima pagina alla questione San Siro. "Nuovo stadio, ok dell’Aula", titola il noto quotidiano, che poi riporta la posizione del sindaco Giuseppe Sala in merito al futuro del Meazza: "Va rigenerato". Ecco, dunque, i paletti fissati dal Consiglio comunale. Milan e Inter, però, come riporta il Corriere di Milano, "agitano il piano B".