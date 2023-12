Nuovo stadio Milan a San Donato, Il Giorno: "Il fronte rossonero. Istruttoria quasi finita. Poi il piano in Giunta"

In merito al nuovo stadio che il Milan vuole costruire a San Donato, l'edizione odierna de Il Giorno titola così: "Il fronte rossonero. Istruttoria quasi finita. Poi il piano in Giunta". In Comune è ormai arrivata alle battute finali la fase istruttoria, vale a dire la disamina della documentazione presentata da Sportlifecity, società partecipata al 90% dal Milan, per la richiesta di una variante urbanistica sull’area San Francesco. Successivamente, sarà necessario un passaggio in Giunta che dovrà prendere atto della procedibilità del progetto.

A quel punto partirà anche la campagna informativa tra la popolazione che conoscere maggiori dettagli sul progetto del Milan che punta a costruire uno stadio da 72 mila posti, ma non solo: ci saranno infatti anche bar, ristoranti, negozi, un residence, un parco tematico per bambini e famiglie (si parla di Legoland), un auditorium da 3mila posti per spettacoli ed eventi culturali e il Museo del club rossonero.