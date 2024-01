Nuovo stadio Milan, Gazzetta: "Ora l'ok in Giunta, poi il Consiglio". Alle 11.30 il sindaco di San Donato parlerà in conferenza

In merito al nuovo stadio che il Milan vuole costruire a San Donato Milanese, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Ora l'ok in Giunta, poi il Consiglio". In attesa della conferenza stampa di questa mattina alle 11.30 del sindaco di San Donato, Francesco Squeri, per parlare del progetto rossonero, questi sono i prossimi passi: nelle prossime ore, arriverà infatti l’ok della Giunta comunale e successivamente arriverà anche il via libera del Consiglio comunale (il Milan spera entro la prima settimana di febbraio). A quel punto si aprirà l’accordo di programma con tutti gli enti coinvolti, tra cui ovviamente anche la Regione Lombardia.

Martedì è andato in scena il CdA del Milan che ha approvato l'acquisizione di alcuni terreni, che sarebbero funzionali al nuovo stadio a San Donato. Il club di via Aldo Rossi procede quindi spedito sulla sua strada, nonostante gli ultimi tentativi del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di rimettere in piedi il progetto del nuovo San Siro.