Nuovo stadio, Repubblica: "Il Milan candida già all'Uefa il suo stadio per Euro 2032"

La Repubblica edizione di Milano questa mattina parla del nuovo stadio del Milan e riporta questa notizia: "Il Milan candida già all'Uefa il suo stadio per l'Europeo 2032". Secondo l'indiscrezione, nelle scorse settimane, due alti dirigenti rossoneri sono stati in visita dalla federazione continentale a Nyon. Lì hanno illustrato il progetto del nuovo impianto che il team guidato da Cardinale ha intenzione di costruire dalle parti di San Donato. Impianto ultramoderno con una capienza di 72mila persone.

La presentazione del piano rossonero è stata fatta per una virtuale candidatura all'Europeo 2032 che, ancora non ufficialmente ma quasi certamente, si giocherà tra Italia e Turchia. La FIGC deve fornire entro il 2026 cinque impianti dove poter giocare, in modo che l'Uefa possa ratificare i luoghi delle partite in via ufficiale. Per il momento la scelta europea per Milano è ancora ferma su San Siro e il viaggio dei dirigenti rossoneri sarebbe servito proprio a cercare di illustrare i progetti, anche a livello di infrastrutture, trasporti ed entertainment del nuovo impianto rossonero.