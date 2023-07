Obiettivi in attacco, il CorSera: "Tre nomi: Scamacca, Morata e Dia"

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il nodo per il nuovo attaccante del Milan è un rebus che andrà sciolto quanto prima dalle parti di via Aldo Rossi. Oggi il Corriere della Sera propone i tre profili in pole position per il ruolo di punta: "Tre nomi per l'attacco: Scamacca, Morata e Dia". Per quanto riguarda Gianluca Scamacca, cercato anche dalla Roma, i rossoneri vorrebbero inserire Divock Origi come contropartita tecnica da offrire al West Ham. Su Alvaro Morata è piombata la corte dell'Arabia Saudita mentre per Boulaye Dia c'è una clausola di 25 milioni con il senegalese che è cercato anche dalla Fiorentina.