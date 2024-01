Obiettivo Brassier, la Gazzetta: "Il francese vota Milan ma il Monaco offre di più"

Chiusa la trattativa per Filippo Terracciano, che domani farà le visite mediche (LEGGI QUI), il Milan si concentra sull'acquisto del difensore centrale. Tra tutti i nomi fatti, quello che sembra ora in cima alla lista risponde al profilo di Lilian Brassier, classe 1999 del Brest, attualmente quarto in Ligue 1. La Gazzetta dello Sport questa mattina titola: "Brassier è pronto, se sale l'offerta...".

E non solo, la rosea sottolinea anche la volontà del giocatore: "Il francese vota Milan ma il Monaco offre di più". Il calciatore è stuzzicato dall'interesse del Milan, nonostante siano tantissimi i club su di lui: oltre al Diavolo e al Monaco, anche il Bayer Leverkusen e il Porto. Il Milan però è la meta preferita. Il club però chiede 10-12 milioni e da via Aldo Rossi stanno valutando e cercando di trovare un modo per venirsi incontro. Il Monaco avrebbe già fatto un'offerta che supera il limite che si sono imposti Furlani e la sua squadra, ovvero una cifra di poco inferiore ai 10 milioni. La volontà del giocatore può essere determinante ma fino a un certo punto.