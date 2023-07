Obiettivo Pulisic, il CorSera scrive: "Il Milan rilancia". E Pioli lo chiama

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Christian Pulisic è uno degli obiettivi che il Milan vorrebbe chiudere nei prossimi giorni, dando a Stefano Pioli la nuova ala destra che da tanto tempo viene inseguita. Il Corriere della Sera questa mattina ha titolato: "Il Milan rilancia per Pulisic". Dopo che è stata rifiutata la prima offerta da 14 milioni, i rossoneri avrebbero alzato il tiro della loro proposta arrivando fino a 20 milioni complessivi con la speranza che possano bastare per convincere il Chelsea. Con lui, Stefano Pioli ha avuo già un colloquio al telefono e spera di averlo addirittura per il 10 luglio quando i rossoneri si raduneranno a Milanello.