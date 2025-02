Obiettivo rimonta. Tuttosport: "Milan: orgoglio, Ibra e...Santi"

vedi letture

Stasera per il Milan non c'è altro risultato al di fuori della vittoria, che ricordiamo dover essere di almeno due gol di scarto per garantire alla formazione di Sergio Conceiçao il passaggio del turno agli ottavi di Champions League. Difronte il Diavolo avrà un Feyenoord che come in occasione della partita di andata punterà molto sulla sua fisicità difendendo, ovviamente, il risultato maturato al De Kuip che oggi gli permette di scendere in campo a San Siro con il coltello dalla parte del manico.

Queste sono però il tipo di partite che fanno parte del dna Milan, motivo per il quale i tifosi rossoneri si aspetteranno tanto dai giocatori che scenderanno in campo, facendo il loro spingendoli contro ogni ostacolo per ottenere una qualificazione che si è inevitabilmente complicata una settimana fa. In merito alla partita di questa sera, Tuttosport ha questa mattina titolato "Milan: orgoglio, Ibra e...Santi", soffermandosi dunque su due dei protagonisti più attesi, uno in campo e l'altro in tribuna.