Obiettivo scudetto? Reijnders: "Sicuramente. Vincerlo, so quanto è importante per tifosi e club"

Nell'intervista rilasciata questa mattina sulle colonne di Tuttosport, il centrocampista rossonero Tijjani Reijnders non si è affatto nascosto quando si è parlato di obiettivi per la stagione. E alla domanda se lo scudetto fosse effettivamente l'ambizione principale della squadra rossonera, ha risposto così: "Sicuramente: vincerlo per ottenere la seconda stella del club, so quanto sia importante per la società e per i tifosi. Sarebbe bellissimo avere un ruolo in questa stagione"