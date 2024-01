Occasione last minute, Tuttosport: "C'è l'idea Demiral in prestito"

Nel pre partita della gara contro il Bologna, l'ad rossonero Giorgio Furlani è stato molto chiaro sul mercato, specialmente per quanto riguarda il reparto difensivo: "Stiamo facendo bene. I giocatori che stanno giocando in quel ruolo (difesa, ndr) stanno facendo bene, anche Gabbia che è tornato. I nostri infortunati torneranno. Abbiamo un gruppo molto solido e non abbiamo urgenza di fare qualcosa tanto per fare".

Eppure la sensazione è che potrebbe esserci qualche occasione da cavalcare. In tal senso Tuttosport conferma l'indiscrezione riportata da Sky Sport ieri: "C'è l'idea Demiral in prestito". Il turco al momento gioca all'Al-Ahli da cui è stato acquistato per 18 milioni l'ultima estate. Si punta al prestito anche se non è semplice.