Occasioni buttate via, la Gazzetta: "Diavolo quanti sprechi"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina analizza la stagione del Milan fino a questo momento e lo fa considerando le occasioni buttate dalla squadra di Pioli, specialmente in campo internazionale e dal punto di vista economico. Il titolo della rosea è eloquente: "Diavolo quanti sprechi". Poi viene aggiunto: "Classifica e conti, il Milan è indietro. L'Europa League piccola consolazione".

In particolare il Milan paga l'uscita prematura dalla Champions, che ha portato un ammanco di 66 milioni di euro. Questa ha poi causato anche l'esclusione dal Mondiale per Club nell'estate 2025, competizione a cui Cardinale voleva partecipare anche perché in programma negli Stati Uniti e che ha causato una perdita di 45 milioni di euro. Ora rimane l'Europa League che però non sarà facile da vincere e anche economicamente non vale quanto le altre competizioni.