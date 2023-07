MilanNews.it

Dopo aver chiuso Christian Pulisic, il Milan adesso vuole stringere anche per il centrocampista: Tijjani Reijnders. Come riporta oggi Tuttosport, ma come anticipato ieri sera anche da MilanNews.it (QUI), i rossoneri sono pronti ad accelerare per l'olandese. Questo ciò che scrive il quotidiano con base a Torino: "Ora l'affondo con l'AZ per Reijnders".