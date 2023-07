Oggi il raduno a Milanello. Il CorSera titola: "Milan, anno zero"

"Milan, anno zero": titola così questa mattina il Corriere della Sera in vista del raduno di oggi a Milanello. La squadra rossonera si ritrova dopo le vacanze e dopo la rivoluzione dirigenziale che ha portato agli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara. Un ruolo più importante e centrale lo avrà Stefano Pioli che parlerà oggi in conferenza stampa per presentare la nuova stagione sportiva 2023-2024.