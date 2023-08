Oggi il Torino ospite dei rossoneri a San Siro. Il CorSport: "Milan, in 72milan per Leao e Pulisic"

ll Corriere dello Sport titola così in taglio basso nella prima pagina odierna: "Milan, in 72milan per Leao e Pulisic". I rossoneri questa sera ospiteranno il Torino di Mister Juric per la prima della stagione a San Siro: attesa per i due esterni rossoneri, che hanno già illuminato alla prima di campionato contro il Bologna.