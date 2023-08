Okafor parte da sinista, Tuttosport: "Giroud è ancora solo"

Il Milan continua a pensare a un centravanti. Come scrive Tuttosport questa mattina in edicola, infatti: "Giroud è ancora solo". Il sostituto del bomber francese, che non potrà reggere da solo i ritmi di tre competizioni, non è stato realmente trovato. Noah Okafor, sul quale si aspettano maggiori indicazioni nelle prossime amichevoli, contro il Monza ha rilevato Leao sulla fascia sinistra mentre al centro, per Giroud, è entrato Lorenzo Colombo.

Il giovane attaccante italiano rimane la prima riserva di Giroud e forse il Milan sta aspettando di "liberarsi" di Divock Origi per affondare il colpo su un attacante giovane che possa arrivare negli ultimi giorni di mercato. Il problema? Il belga con il 27 non è facile da cedere a causa dell'ingaggio.