Olivier saluta, il CorSport: "David l'occasione per il dopo Giroud"

La giornata di ieri è stata dedicata all'ufficialità dell'addio di Olivier Giroud, dopo tre stagioni molto intense. La notizia era nota da tempo con il francese che ha deciso di affrontare l'ultima parte della sua carriera negli Stati Uniti al Los Angeles FC con l'amico Hugo Lloris. Un addio per il quale il club era dunque già preparato e al quale dovrà trovare il giusto sostituto nel corso della prossima estate. Questa mattina il Corriere dello Sport avanza un'ipotesi che riguarda un vecchio pallino della dirigenza rossonera come Jonathan David, attaccante del Lille.

Il CorSport titola così: "David l'occasione per il dopo Giroud". Nell'occhiello si scrive: "Il Milan si è già mosso alla ricerca di un nuovo attaccante: la punta del Lille, che piace molto anche al Napoli, resta in pole". Poi ancora si aggiunge nel sottotitolo: "I rossoneri hanno buoni rapporti con il club francese e vorrebbero provare a prenderlo a meno di 30 milioni". Oltre ai buoni rapporti è anche una questione di scadenze: David entrerà nell'ultimo anno di contratto e non è intenzionato, a oggi, a rinnovare con il club, una situazione che il Milan può sfruttare a suo vantaggio per ottenere una riduzione del prezzo.