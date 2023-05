Ordine sul CorSport: "Milan, complesso fisico nei confronti dell'Inter"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Franco Ordine, noto giornalista vicino alle vicende rossonere, questa mattina sul Corriere dello Sport ha pubblicato un suo commento sulla sconfitta netta che il Milan ha subito contro l'Inter. L'accento viene spostato sulla preparazione da parte di Stefano Pioli della semifinale di andata. Questo il titolo: "Se Pioli trascura le puntate precedenti". Ordine sottolinea come tutti siano finiti sul banco degli imputati ma specialmente l'allenatore rossonero che: "non ha tenuto conto dei precedenti". Nell'andata di Champions si sono riviste delle situazioni già molto note ai tifosi rossoneri quando incrociano i cugini: la rete su calcio d'angolo di Dzeko somigliava moltissimo a quella di Lautaro nell'ultimo confronto in campionato a febbraio; il gol di Mkhytarian era simile in modo sinistro a quello di Brozovic messo a segno nel derby di inizio settembre.

Così continua Ordine: "Una sola volta, di recente, il Milan è riuscito a scattare davanti: capitò con Ibra in piena salute (2 gol nei primi 20-30 minuti) e Conte allenatore dell’Inter. Una sola volta (ottobre 2022) partendo dallo 0 a 1 (Brozovic che bruciò CDK) è riuscito a ribaltare il risultato e a vincere. Questo certifica qualcosa di più profondo. E cioè che questo Milan, capace di realizzare l’impresa tricolore giusto un anno fa di questi tempi, è come perseguitato da una sorta di complesso, più fisico che tecnico, nei confronti del rivale nerazzurro. Se si incrociano oltre che i risultati, anche alcuni dettagli delle giocate da cui sono spuntati i gol interisti, emergono inquietanti ripetizioni"