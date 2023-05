Ordine sul CorSport: "Pioli resterà al suo posto. Volante del club saldo nelle mani di manager e dirigenti"

Franco Ordine si è espresso così sul futuro di Stefano Pioli nel suo pezzo di commento pubblicato questa mattina sul Corriere dello Sport: "Il volante del club è saldamente nelle mani di manager e dirigenti di casa Milan. Nessuna influenza dalla piazza che vorrebbe far fuori anche gli osannati protagonisti dello scudetto passato.

Di conseguenza la stima della proprietà americana, oltre che dell’area tecnica italiana, per il lavoro di Stefano Pioli non sarà scalfita dalla eliminazione di ieri assorbita da Gerry Cardinale con due messaggi, uno di complimenti indirizzato all’Inter, un altro di pieno sostegno, spedito al proprio interno. Per questo motivo, e in riconoscimento del prezioso lavoro svolto (primo anno rimonta e piazzamento in Europa League, secondo anno 2° posto in classifica, 3° anno scudetto, 4° anno semifinale di Champions League), Pioli resterà al suo posto.