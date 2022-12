Origi e Adli in crescita nelle amichevoli giocate dal Milan. Gazzetta: "Prove di riscatto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan, impegnato a Dubai per preparare la seconda parte di stagione, riceve risposte positive da elementi della rosa rimasti fin qui nell'ombra. In particolare, come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, nell'amichevole contro l'Arsenal hanno fornito una buona prestazione Divock Origi e Yacine Adli (schierati rispettivamente come riferimento offensivo e come trequartista). Possibile che Pioli conceda loro nuove chances a gennaio, allontanando così le voci che li vorrebbero lontani da Milano già nel corso della sessione invernale di mercato.