Pagelle Gazzetta - Gigio, parata che vale un gol. Male Bakayoko

Alessio Romagnoli è stato il migliore in campo nella sfida col Genoa secondo le pagelle stilate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Voto 7 per il capitano rossonero, che realizza "un gol folle ma assolutamente cercato". Bene anche Donnarumma (7), la cui "smanacciata su Lazovic vale quanto un gol". Ottima la prova di Suso (voto 7 anche per lui), così come quella di Kessié (6.5). Sufficienza piena per Musacchio, Rodríguez, Higuain e Abate, quest’ultimo entrato in campo nella ripresa. Male Calhanoglu (voto 5.5) e Cutrone (stesso voto), che "commette troppi errori nella protezione del pallone". Negativa anche la prestazione di Laxalt (5), ma il peggiore in campo - secondo la rosea - è Bakayoko (voto 5): il francese ha dato una mano, ma "quella palla in area è sanguinosa".