Pagelle Gazzetta - Gigio super, sicurezza Musacchio, male Calha

Gigio Donnarumma è stato il migliore in campo contro il Sassuolo secondo La Gazzetta dello Sport. Voto 7 per il portierone rossonero, che salva i suoi con un paio di interventi provvidenziali. Buona anche la prova di Musacchio (6.5), che "conferma di essere una sicurezza". Sufficienza piena per Calabria, Romagnoli, Rodríguez, Kessié, Paquetà, Biglia, Piatek e Castillejo, male tutti gli altri. A cominciare da Suso (5.5), autore di un’altra prestazione incolore. Stesso voto per Bakayoko, "apparso un po’ opaco". Ma il peggiore in campo, secondo la rosea, è stato Calhanoglu (5.5 anche per lui), che "alterna giocate pregiate a errori banali e ripetuti in appoggio che spazientiscono San Siro".