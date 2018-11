Pagelle Tuttosport - Cutrone stecca la serata, Musacchio in crescita

Anche Tuttosport premia Romagnoli con un 7 in pagella dopo la prestazione offerta col Genoa. "Mamma mia, che gol pazzesco - si legge - di quelli da raccontare e rivedere". Ottima la prova di Suso (voto 6.5), che "conferma il suo magico momento di forma". Stessa valutazione per Musacchio, che "partita dopo partita appare più sicuro". Sufficienza piena per Donnarumma, Rodríguez, Abate e Higuain, poi tante bocciature. A cominciare da Laxalt e Kessié (5.5 per loro). Voto 5.5 anche per Calhanoglu, che "fatica e non poco" giocando in un ruolo non suo. Male Cutrone (5) che "stecca al serata", così come Bakayoko, che "combina la frittata con l’errore che spalanca al Genoa la via del pareggio".