Pagelle Tuttosport - Donnarumma un gatto, Higuain pipita di legno

Donnarumma (voto 6.5) è stato uno dei migliori in campo nella sfida di ieri. "Un gatto tra i pali", scrive Tuttosport, che premia la prova di Gigio contro il Frosinone. Stesso voto per Romagnoli e Bakayoko, mentre Calabria e Musacchio meritano la sufficienza piena. Male Rodríguez (6.5), malissimo Kessié. Calhanoglu e Castillejo (voto 5 per loro). Negativa anche la prova di Cutrone, così come quella di Higuain (voto 5), "pipita di legno".