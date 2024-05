Panchina Milan, Gazzetta: "Fonseca, ci siamo quasi. Possibile accordo a breve"

In merito al futuro della panchina del Milan, che oggi annuncerà l'addio ufficiale di Stefano Pioli al termine di questa stagione, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Fonseca, ci siamo quasi. Possibile accordo a breve". Come nuovo allenatore, il club di via Aldo Rossi ha scelto il portoghese che è molto apprezzato per lo stile e il suo modo di lavorare ed esaltare i giovani.

I tifosi del Milan, però, continuano a non essere d'accordo con la società e, dopo quello che è successo con Lopetegui qualche settimana fa, sono tornati a protestare perchè vorrebbero un altro profilo sulla panchina del Diavolo: i milanisti hanno infatti ripreso a raccogliere le firme contro la decisione del club di prendere Fonseca.