Panchina Milan, tra presente e futuro. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

La panchina del Milan è un'incognita. Al momento e fino a giugno, Stefano Pioli si giocherà tutte le sue carte per provare a convincere la società a puntare ancora su di lui anche per la prossima stagione, ma si fanno già diversi ragionamenti. In più domani sera incombe il big match contro il Napoli a San Siro, ore 20.45. Di questo, soprattutto, si parla nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport apre in taglio alto parlando del progetto del Milan a San Dontato per lo stadio: "Il Milan gioca qui". Nel sottotitolo si legge: "Nuovo stadio, il club fa il primo grande passo. Acquistata per 40 milioni l'area di San Donato". In taglio laterale il protagonista è Stefano Pioli, insieme a un collega e rivale ex rossonero: "Panchine da mito. Pioli ad altezza Sacchi, Allegri prende Lippi". Con questo turno di campionato i tecnici di Milan e Juve raggiungeranno per presenze due leggende dei rispettivi club. Tuttosport riporta un'indiscrezione circa un nuovo nome per la panchina: "Milan, nel casting si aggiunge Lopetegui". Nel sottotitolo poi si legge: "Sondaggio col tecnico che ha guidato Spagna e Real Madrid". Infine il Corriere dello Sport che parla del Napoli, prossimo avversario: "Mossa Mazzarri, Kvara liberato". Nel sottotitolo: "Kvicha trequartista a San Siro per non finire nella gabbia di Pioli. Simeone titolare, dubbio Politano".