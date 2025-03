Panchina Milan. Tuttosport: "Conceiçao ha la scadenza. Conte l’ideale, Ancelotti il sogno"

"Conceiçao ha la scadenza. Conte l’ideale, Ancelotti il sogno": titola così questa mattina Tuttosport in merito al futuro della panchina del Milan. Senza Champions, il portoghese non verrà confermato e in via Aldo Rossi sta prendendo sempre più forza l'idea di prendere stavolta un allenatore italiano. Il sogno sarebbe quello di riportare a Milanello Carlo Ancelotti, ma l'opzione sembra piuttosto complicata. Il profilo di Maurzio Sarri non scalda più di tanto la dirigenza milanista che invece guarda con attenzione due tecnici che in estate potrebbero lasciare le rispettive panchine, vale a dire Gian Piero Gasperini e soprattutto Antonio Conte. Altri nomi sono quelli di Roberto De Zerbi e Massimilano Allegri, altro ex allenatore rossonero.

