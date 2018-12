Paquetà-Milan, La Gazzetta dello Sport: "È l’ora: sarà a San Siro"

C’è spazio anche per il club di via Aldo Rossi sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sull’arrivo a Milano dell’ultimo acquisto (il primo del mercato di gennaio) rossonero. "Tempo di Milan. Paquetà, è l’ora: sarà a San Siro", titola di spalla la rosea, che aggiunge: "Domani in tribuna. Il gioiello del Flamengo via dal Brasile". Una considerazione anche sulla trattativa - sempre più in salita - per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic: "I Galaxy provano a tenere Ibra".