Pari e rimpianti in Roma-Milan, la Gazzetta: "Pazza volata"

MilanNews.it

© foto di Pierpaolo Matrone

Si accende sempre di più la corsa Champions. Il Milan agguanta la Roma al 97° in uno scontro diretto che fino a cinque minuti dalla fine non aveva detto nulla. Un pari che non smuove la classifica, fornendo così un assist all'Atalanta, che si è riavvicinata al quarto posto. Oggi Inter-Lazio, altro scontro diretto di questa "Pazza volata", definita così dalla Gazzetta dello Sport in prima pagina.