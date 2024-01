Parte la Coppa Italia del Milan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Questa sera a San Siro (ore 21) partirà la campagna di Coppa Italia del Milan. I rossoneri sfideranno il Cagliari negli ottavi di finale che, nella scorsa stagione, sono stati subito fatali per la squadra di Pioli eliminata in casa dal Torino ai supplementari. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi questa mattina in edicola, vertono tutti sulla sfida di questa sera.

La Gazzetta dello Sport in taglio laterale commenta le scelte di formazione: "I ragazzini di via Pioli". Il tecnico si affida ai suoi giovani e giovanissimi: "Milan, rischi e speranza. Jimenez e Traorè in campo con Simic". Anche il Corriere dello Sport parla delle scelte di Pioli ma si concentra su un altro giocatore: "Milan, tocca a Chukwueze con il Cagliari". Poi un breve commento sul mercato: "Torna Gabbia". Tuttosport titola così: "Milan di scorta, assalto di coppa". Nel sottotitolo viene chiarito: "Contro il Cagliari per i quarti: Piolis sceglie Jovic davanti e stravolge la squadra". Infine il QS che propone una visione più ampia: "Milan, l'anno della svolta".