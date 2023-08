Pellegrino in arrivo, il CorSport: "E' il nono acquisto, poi tocca all'attacco"

vedi letture

Marco Pellegrino sarà un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha trovato l'accordo con il Platense sulla base di un accordo di 3 milioni più bonus e percentuale su futura rivendita (QUI i dettagli). Questa sera, proprio mentre i suoi nuovi compagni saranno impegnati contro il Bologna, sbarcherà quasi in sordina a Linate e domani mattina effettuerà le visite mediche prima della firma sul contratto (QUI l'anticipazione di MilanNews.it). Il Corriere dello Sport oggi titola: "Pellegrino è il nono acquisto, poi tocca all'attacco".

Mancano due giocatori e il Milan avrà comprato un'intera squadra di calcio: e non è detto che non succeda. La dirigenza rossonera potrebbe muoversi verso un attaccante e poi decidere di far partire Lorenzo Colombo in prestito: tutto dipenderà dalle occasioni degli ultimi giorni di mercato. In uscita anche Ballo-Tourè che potrebbe sbloccare l'arrivo di un nuovo vice-Theo.