Penultimo giorno di mercato, Tuttosport: "Pioli frigge, ma il club vuole prendere solo un rinforzo "vero""

vedi letture

Iniziato il penultimo giorno di mercato. La possibilità di trattative, in Italia, si chiuderà domani, giovedì 1° febbraio, alle ore 20. Questa mattina, perciò, Tuttosport prova a chiedersi se ci sia margine per qualche operazione last minute rossonera. Il titolo recita: "Pioli frigge, ma il club vuole prendere solo un rinforzo "vero"". Tutto il mercato invernale rossonero ruotava intorno a un difensore ed è rientrato solo Gabbia.

Stefano Pioli aveva espresso la volontà di avere almeno un altro rinforzo in quel ruolo ma, oltre a Terracciano che gioca sulla fascia, ancora nessuno è stato portato a Milanello, nonostante si siano sondati tanti nomi. Dal momento che a breve inizieranno a tornare i titolari, e dopo che per Buongiorno si è ricevuto un "no" secco, la dirigenza rossonera ha deciso di rimandare l'investimento difensivo alla prossima estate. In questi ultimi due giorni, dunque, si aspetterà un'opportunità ma non è detto che possa avverarsi.