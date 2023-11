Per Pioli sospiro di sollievo, il CorSport titola: "Ritrova il Milan"

Tanta attenzione sulla sfida del Milan di ieri sera contro la Fiorentina era posta su Stefano Pioli che è stato oggetto di critiche dei tifosi nelle ultime settimane. Alla fine il tecnico rossonero può dirsi soddisfatto che ha rivisto quantomeno lo spirito della sua squadra. Il Corriere dello Sport questa mattina, citandolo, recita proprio così: "Pioli ritrova il Milan: «Siamo squadra»". Un sospiro di sollievo che però non può durare più di tanto: c'è la Champions dietro l'angolo e in campionato c'è bisogno di continuità.

Pioli ha parlato così della sofferenza, che è necessaria in questo momento: "Adesso dobbiamo soffrire, ma nelle prossime sfide mi aspetto delle conferme sul piano della continuità perché so benissimo cosa vuol dire non vincere per quattro partite di campionato in un club come il Milan". Poi una battuta anche su Juventus-Inter: "Un pari tra Juve e Inter? Ce lo auguriamo, ma in questa fase dobbiamo vincere più partite possibili per pensare di avvicinarle. Adesso dipende solo da noi"