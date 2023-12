Piange anche Tomori, la Gazzetta: "Il guaio è serio: almeno un mese di stop"

L'ultima partita di Salerno è stata un autentico disastro per il Milan. Il pareggio agguantato per i capelli da Jovic alla fine è inutile ai fini della classifica e rimane una prestazione orribile con il solito infortunio pesante da digerire. E questa volta ai box ci è finito il miglior giocatore della stagione rossonera che è Fikayo Tomori. Il difensore inglese è quello che aveva inanellato il maggior numero di minuti e quello che per rendimento stava mantenendo il livello più alto. Era uno dei magnifici sette che non si era ancora infortunato, ora sono diventati sei.

La Gazzetta dello Sport questa mattina non porta buone notizie: "Tomori, il guaio è serio: rischia almeno un mese di stop". Ed è la parola "almeno" che fa preoccupare i tifosi del Milan. La sensazione è che il dolore al flessore della coscia destra non sia solo un semplice affaticamento: gli esami strumentali verranno fatti a breve ma si può già dire che almeno un mese in infermeria Tomori se lo farà tutto. Un dramma per il reparto difensivo rossonero che ha appena recuperato Kjaer che, ancora non al meglio, sarà titolare con il Sassuolo. Al suo fianco il coraggioso Simic mentre in panchina il primavera Nsiala.