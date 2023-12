Piani per la difesa, Tuttosport: "C'è Lenglet per fare strada nell'Europa bis"

Si avvicina gennaio e per il Milan urge trovare una soluzione per la difesa, che rimane ammaccata e priva di soluzioni. L'ultimo nome è quello di Clement Lenglet, oggi confermato da Tuttosport dopo l'indiscrezione di Mundo Deportivo e la successiva conferma di MilanNews.it (LEGGI QUI). Il quotidiano scrive così questa mattina sul centrale francese: "Milan, c'è Lenglet per fare strada nell'Europa bis".

Non è un'operazione semplice da imbastire. Il francese è di proprietà del Barcellona ma attualmente gioca in prestito all'Aston Villa dove però ha collezionato solo cinque presenze, tutte da 90 minuti e tutte in Conference League. Chiaro che il giocatore non è contentissimo della situazione. I nodi sono tre: convincere gli inglesi a privarsi di un loro pezzo in difesa, cercando un sostituto; far sì che Lenglet rientri formalmente alla base a Barcellona; prenderlo poi in prestito con diritto di riscatto, appaltando però il pagamento dei 6 milioni di stipendio ai blaugrana che ora ne pagano solo il 25%.