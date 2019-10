Piatek, 43 palloni toccati in area: mai così pochi nelle prime 7 gare

Piatek è un bomber, un finalizzatore. Il suo habitat naturale non può che essere l’area di rigore. Da questo punto di vista, però, il gioco di Giampaolo lo ha penalizzato. Basta dare un’occhiata - osserva La Gazzetta dello Sport - al dato dei palloni toccati in area: nelle prime sette partite col Genoa (Ballardini) furono 78, scesi a 48 nelle prime sette col Milan (Gattuso), ulteriormente ridotti a 43 in questo campionato (Giampaolo).