Piatek al Milan, il Corriere della Sera: "Martedì la firma"

C’è spazio anche per il mercato dei rossoneri sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere della Sera. "Piatek al Milan, martedì la firma", titola in taglio il noto quotidiano milanese, che approfondisce l’argomento nella sezione interna dedicata allo sport: "Quattro ore di faccia a faccia tra Genoa e Milan: trovato l’accordo, le firme martedì. Per Preziosi plusvalenza super". Si parla anche dell’addio di Higuain: "Sarri lo aspetta a Londra".