Piatek al Milan, La Stampa titola: "La scommessa"

Il Milan sostituirà Higuain con uno dei più promettenti attaccanti della serie A. Lo scrive stamane il quotidiano La Stampa, che si sofferma sulla trattativa per il trasferimento in rossonero del giovane polacco. Il giocatore - si legge - è stato valutato 40 milioni, ma i rossoneri hanno inserito come contropartita anche Bertolacci e Halilovic. La formula sarà quella del prestito: le parti si ritroveranno martedì dopo il posticipo tra Genoa e Milan. Piatek è più giovane di Higuain (23 anni contro 31) e quest’anno, al debutto in Italia, è andato a segno con una facilità impressionante (19 gol in 20 presenze complessive). Leonardo e Maldini hanno ragionato in prospettiva: sul mercato non c’è un centravanti in grado da solo di far vincere lo scudetto. Il Milan vuole tornare stabilmentee in Champions League. Nel frattempo crescerà la linea verde: Cutrone, Paquetà e Piatek in avanti, Romagnoli e Donnarumma dietro.