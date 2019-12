La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento anche sul match in programma questa sera allo stadio Dall’Ara (fischio d’inizio alle ore 20.45). "L’ombra di Ibra", titola la rosea, che poi aggiunge: "Quanti incroci stasera a Bologna". La Gazzetta scende poi nei dettagli della sfida: "Piatek, ultima chance. Sinisa ritrova il Milan e torna in panchina".