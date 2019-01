Piatek-Milan, La Gazzetta dello Sport: "Sono nato pronto"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, si sofferma sull’ultimo colpo di mercato del club rossonero, protagonista ieri in conferenza stampa a Milanello. "Sono nato pronto", titola la rosea in taglio alto riferendosi a una precisa dichiarazione del giocatore ex Genoa. "Piatek si presenta al mondo Milan", aggiunge la rosea, che poi riporta un’altra esternazione del centravanti polacco: "Una rete in ogni partita e si va in Champions". Insomma, il Pistolero ha le idee chiare, così come Leonardo, che in merito alla numero nove ha affermato: "Maglia da conquistare".