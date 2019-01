Piatek-Milan, Tuttosport titola: "Autogol Preziosi"

Anche il quotidiano Tuttosport, in prima pagina, si sofferma sull’ultimo colpo di mercato dei rossoneri. "Piatek-Milan, autogol Preziosi", titola il noto quotidiano sportivo torinese, che aggiunge, sempre in taglio alto: "Gattuso avrà il bomber polacco per sostituire il Pipita, ma esplode la rabbia dei tifosi rossoblù". La piazza genoana, dunque, non ha gradito la cessione del polacco, un attaccante da 19 gol in 20 partite complessive tra Serie A e Coppa Italia.