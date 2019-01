Piatek-Milik, il Corriere della Sera: "Derby polacco del gol"

A differenza dello 0-0 di sabato, stasera occorre segnare. La sfida - scrive il Corriere della Sera - si gioca soprattutto in attacco, in un derby made in Poland che si preannuncia un duello nel duello: Milan-Napoli sarà anche, anzi soprattutto, Piatek contro Milik, un faccia a faccia valido anche in chiave Nazionale, visto che i due si contendono un posto accanto all’inamovibile Lewandowski.