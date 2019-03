Piatek risponde ai bimbi di Tuttosport: "Vi dico tutto di me"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina propone una breve intervista a Piatek, il quale - per la rubrica "Caro campione ti scrivo" - ha risposto alle domande di un bambino. "Vi dico tutto di me", si legge in prima pagina, con il polacco che, nello specifico, ha parlato della sua passione calcistica giovanile (l’Arsenal), della sua tipica esultanza da pistolero e della città di Genova.