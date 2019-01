Piatek, Tuttosport: "Milan, ti porto in Champions"

Anche il quotidiano Tuttosport, in prima pagina, pone l’accento sulle dichiarazioni rilasciate ieri dal centravanti polacco nel corso della conferenza stampa organizzata a Milanello per la sua presentazione. "Milan, ti porto in Champions", titola il noto giornale sportivo torinese, che poi aggiunge: "Piatek cancella Higuain". Descritto come timido e introverso, Krzysztof - si legge nelle pagine interne di Tuttosport - ha rilasciato poche frasi, ma non ha usato giri di parole quando ha dichiarato di essere "nato pronto".