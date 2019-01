Piatek vs Milik, il Corriere dello Sport: "Mai visto prima"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, in prima pagina, dedica ampio spazio al big match di questa sera. "Mai visto prima", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Piatek-Milik: Milan-Napoli in salsa polacca". Un confronto inedito, dunque, che potrebbe però non andare in scena, visto che il giovane rossonero partirà inizialmente della panchina: "Gattuso esalta l’ex Genoano (“è come Robocop”) ma lo farà entrare a partita in corso. Arek guida l’attacco azzurro: San Siro è pronto a godersi la sfida spettacolo".