Pioli all'esame Bologna, la Stampa: "Il nuovo Milan è una bella incognita"

Il Milan esordirà questa sera in campionato contro il Bologna, al Dall'Ara. Si tratta di una partita che inizierà a prendere le prime misure su un Milan che ha cambiato tantissimo quest'estate. La Stampa infatti titola: "Esame Bologna per la rivoluzione di Pioli. Il nuovo Milan è una bella incognita". Dopo un'estate turbolenta che ha visto gli addii di Maldini e Massara ma anche quelli di Tonali e Ibra, i rossoneri si presentano in Emilia con una squadra profondamente cambiata: molti uomini nuovi e uno schieramento tattico diverso. Questa sera le prime risposte alla domanda: a che punto è il nuovo Milan?