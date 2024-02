Pioli "annoiato" da Conte, tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Questa mattina, sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi, il Milan compare soprattutto per le parole di Stefano Pioli che ieri, in conferenza stampa, si è detto come "annoiato" dalle tante voci che in queste settimane si stanno rincorrendo sul futuro della panchina del Milan e in particolare su un possibile arrivo di Antonio Conte in rossonero. Intanto il Diavolo oggi scenderà in campo e lo farà alle ore 18 in casa del Frosinone, per il 23° turno di Serie A.

La Gazzetta dello Sport in taglio laterale, riporta la vicinanza di Ibrahimovic all'allenatore rossonero: "Anche Ibra con Pioli". Viene riportato un virgolettato dello svedese: "Contenti di lui". E poi una notazione su Olivier Giroud: "Il Milan gli chiede i gol". Il CorSport non parla del Milan in apertura. Mentre Tuttosport riporta proprio la frase di Pioli su Antonio Conte: "Pioli on fire: «Conte? Che noia»".