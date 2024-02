Pioli con i migliori in Europa, la Gazzetta: "Ancora Pu-Gi-Le"

Siamo alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di Europa League che, domani sera alle 21, il Milan giocherà contro il Rennes a San Siro. La Gazzetta dello Sport questa mattina fa le prove di formazione e specifica come Pioli si affiderà ai suoi uomini migliori: "Ancora Pu-Gi-Le. Pioli sul sicuro con Pulisic, Giroud e Leao, il tridente più usato della Serie A". Nel sottotitolo vine specificato anche che: "per chiudere subito i conti col Rennes servono i gol".

I tre attaccanti insieme sono i più utilizzati di tutto il campionato italiano: hanno giocato insieme 21 partite su 30 tra campionato e Champions League. La traduzione di tutto questo è molto semplice: Pioli si fida del trio. Insieme hanno portato in Serie A un totale di 20 assist, anche in questo caso un numero senza eguali in Serie A, per la categoria. Contro i francesi serviranno soprattutto i gol: Pulisic non segna dal 30 dicembre mentre Leao ha segnato in Coppa Italia a inizio gennaio ma in campionato fa più fatica.