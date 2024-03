Pioli concentrato sul campo. Il CorSport: "Noi pensiamo solo allo Slavia"

Non dev'essere facile per il gruppo squadra rossonero rimanere concentrati con tutta la bufera che si sta scatenando sul club Milan in queste ultime ore. Ieri a Stefano Pioli, arrivato a Praga per affrontare nel pomeriggio di oggi lo Slavia nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, è stato ovviamente chiesto quale fosse il clima all'interno dello spogliatoio. Il Corriere dello Sport questa mattina titola proprio con le parole del tecnico rossonero che scaccia ogni tipo di questione esterna e chiude in una bolla il suo gruppo: "Noi pensiamo solo allo Slavia". Nel sottotitolo ancora una citazione del mister: "Clima sereno, ci fidiamo del club. La nostra testa è tutta sulla partita".

Poi Pioli ha parlato proprio della sfida allo Slavia e dei rischi che potranno esserci in campo: "Ci siamo presi un buon vantaggio ma sarà una partita complicata perché i nostri avversari hanno dimostrato in parità numerica di tenere bene il campo. Abbiamo però le nostre idee, abbiamo i nostri principi, soprattutto una grande motivazione di superare questo turno". Un commento poi su cosa si aspetta dai suoi avversari: "Abbiamo preparato una strategia e delle posizioni diverse, ma dipenderà anche da cosa faranno i nostri avversari, che all'andata hanno impostato una partita molto più d'attesa, più di ripartenza, più di verticalità, che è una delle loro caratteristiche".